VEZI AICI ce se întâmplă în apropiere de Arad: revin raționalizările la ulei și zahăr Romania s-ar putea confrunta dupa o criza pandemica, cu o criza alimentara? Se reintorc vremurile dinainte de `89? O situație neobișnuita se intampla in apropiere de Arad, in județul Timiș. Conform site-ului https://www.opiniatimisoarei.ro/, la intrarea intr-un supermarket din Deta a fost postat un afiș, conform caruia se pot cumpara cel mult 6 litri de ulei […] The post VEZI AICI ce se intampla in apropiere de Arad: revin raționalizarile la ulei și zahar appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

Sursa articol si foto: arad24.net

