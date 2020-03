Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 117 dosare penale au fost intocmite prin structurile abilitate ale MAI sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 alin. 1 Cod Penal, a informat sambata Grupul de Comunicare Strategica. GCS precizeaza ca Politia a aplicat…

- CARAS-SEVERIN – In ultimele 24 de ore, numarul persoanelor aflate sub protocolul autoizolarii la domiciliu a crescut, astfel incat, potrivit cifrelor prezentate in jurul orei pranzului, a ajuns la 819. In carantina sunt 60 de persoane, iar iesite de la autoizolare 128! Nu a fost semnalata nici o suspiciune…

- Pana astazi, 20 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 308 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 308 de persoane confirmate pozitiv, 31 au fost declarate vindecate și externate (22 la Timișoara, 8 la București și unul la Iași). De la ultima informare…

- BULETIN DE PRESA , 20 Martie 2020, ora 13.00 Pana astazi, 20 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 308 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 308 de persoane confirmate pozitiv, 31 au fost declarate vindecate și externate (22 la Timișoara, 8 la București…

- Un numar de 52 de persoane sunt in carantina si sunt testate pentru coronavirus, iar alte 11.235 de persoane sunt in izolare la domiciliu si sub monitorizare medicala. Din cele 17 cazuri de infectare diagnosticate pana in prezent, 5 persoane au fost deja externate, iar cei internati au o stare buna,…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anuntat luni ca, in prezent, in Romania, se afla in carantina institutionalizata 27 de persoane, pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat noul coronavirus, iar alte 12.789 sunt in izolare la domiciliu si sub monitorizare medicala.…

- V. Stoica Ieri, 726 de persoane se aflau in izolare la domiciliu in județul Prahova, sub monitorizarea reprezentanților Direcției de Sanatate Publica Prahova, din cauza faptului ca au avut contact cu persoane venite din zonele afectate de coronavirus sau au fost ele insele in teritoriile in care noul…