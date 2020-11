Sectorul constructiilor a crescut, in ultimul an, cu peste 12%, in paralel cu reducerea termenului de plata a facturilor inaintate Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei (MLPDA), la 30-45 de zile pentru proiectele finantate prin PNDL, a declarat duminica, la Deva, secretarul de stat in MLPDA, Vetuta Stanescu (PNL).

Ea a aratat ca la momentul preluarii ministerului de catre liberali s-au gasit facturi intarziate la 120 de zile pentru proiectele finantate prin PNDL, insa in acest an s-a reusit reducerea termenelor de plata pana la 30 de zile, iar in trimestrul patru…