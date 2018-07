Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul german Sebastian Vettel (Ferrari) a fost cel mai rapid in calificarile desfasurate sambata pe circuitul Hockenheim si va pleca din pole position duminica in Marele Premiu al Germaniei, a 11-a cursa din calendarul Formulei 1. Vettel, cronometrat in cel mai rapid tur de circuit cu…

- Sebastian Vettel a fost cel mai rapid in cadrul calificarilor pentru Marele Premiu al Germaniei de Formula 1, pilotul german oprind cronometrul la 1:11.212. Podiumul a fost completat de Valtteri Bottas (Mercedes) și de Kimi Raikkonen (coechipierul lui Vettel de la Ferrari). Lewis Hamilton a incheiat…

- Pilotul australian Daniel Ricciardo (Red Bull) a stabilit cel mai bun timp al primei sedinte de antrenamente libere in vederea Marelui Premiu de Formula 1 al Germaniei, a 11-a etapa a Campionatului Mondial, fiind cronometrat vineri pe circuitul din Hockenheim in 1 min. 13 sec. 525/1000 (medie orara…

- Pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes) a stabilit cel mai bun timp al celei de-a treia sedinte de antrenamente libere in vederea Marelui Premiu al Marii Britanii la Formula 1, a 10-a etapa a Campionatului Mondial de specialitate, fiind cronometrat sambata pe circuitul din Silverstone (5,891 km),…

- Pilotul german al echipei Ferrari, Sebastian Vettel, a castigat, duminica, Marele Premiu al Canadei, a saptea etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, el fiind urmat de finlandezul Valtteri Bottas de la Mercedes (+7.376) si de olandezul Max Verstappen de la Red Bull (+8.360). Cei trei ocupanti ai…

- Pilotul australian de Formula 1, Daniel Ricciardo (Red Bull) a dominat vineri cea de-a doua sesiune de antrenamente libere pentru Marele Premiu al statului Azerbaidjan, reusind un timp de 1'42 "795. Castigatorul cursei de anul trecut, Ricciardo a fost urmat in cea de-a doua sesiune de Kimi Raikkonen…