- Sumele necesare au intrat in conturile Agenției Naționale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a doua zi dupa ce medicii veterinari au protestat prin intreruperea activitații și pichetarea sediilor direcțiilor județene. ANSVSA a anunțat ca a primit in cont sumele necesare pentru…

- Aproape 14.000 de fermieri bacauani și-au primit in avans banii reprezentand subvențiile acordate de stat acestui domeniu. Banii au fost virați prin intermediul Agenției de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA) Bacau in perioada 16 octombrie – 5 noiembrie 2020. In total, fermierii bacauani…

- Cei doi viceprimari ai municipiului Bacau au primit atribuțiunile din partea primarului Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu. Liviu Miroșeanu – PNL – se va ocupa de drumuri, urbanism și problemele juridice iar Cristian Ghingheș – PLUS – se va ocupa de salubrizare, cimitire, piețe și bazele sportive. “Domeniile…

- Fermierii care-și vand marfa pe piața, fie, direct, pentru consum, fie catre unitați de procesare, pot obține, anual, de la stat, prime de comercializare de pana la 10.000/20.000 de euro. Banii se vor acorda printr-o schema, aprobata recent de Parlament, care se va derula de la 1 ianuarie 2021 pana…

- Este foarte cunoscut faptul ca angajații de la Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Bacau nu și-au primit drepturile salariale, fapt ce a scos oamenii in strada. Mai mult decat atat, acest subiect a ajuns disputa politica intre reprezentanții PSD, pe de o parte, și…

- Direcția Sanitara Vetreinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Bacau a anunțat stingerea a 3 focare de Pesta Porcina Africana, la nivel de județ, ramanand nerezolvat doar unul singur. „La aceasta data, in județul Bacau, mai este activ un singur focar de Pesta Porcina Africana, la porc domestic,…

- Pe fondul numarului de cazuri de Covid 19 inregistrate, pentru prevenirea și combaterea infectarii cu noul coronavirus, sub autoritatea Institutiei Prefectului, politistii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacau, impreuna cu jandarmi, polițiști locali, precum și reprezentanți ai Inspectoratului…

- Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Bacau anunța introducerea sub supraveghere a 8 localitați din 3 comune ale județului Bacau. Masura intervine dupa ce, zilele trecute, au fost confirmate doua focare de Pesta Porcina Africana la porci domestici, in gospodariile populației…