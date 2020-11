Magistratii din cadrul Judecatoriei Harlau au decis, acum cateva zile, sa condamne la un an de inchisoare cu executare un barbat care a fost vinovat pentru furt. Ion Gheorghe (45 de ani), originar din judetul Ialomita, a lucrat ca asistent veterinar in Sipote, la un cabinet de specialitate. Potrivit deciziei judecatorilor, in ianuarie 2017, barbatul a incheiat un contract de voluntariat cu medicul din circumscriptia Sipote, care ulterior l-a dat in judec (...)