- Astazi, 21 ianuarie, in satul Viișoara, comuna Alexandru cel Bun, comunitatea l-a sarbatorit pe domnul Mina Gavrilescu la implinirea unui secol de viața. Alaturi de sarbatorit au fost prezenți prieteni, rude, dar și o delegație a Primariei formata din primarul Ion Rotaru și viceprimarul Valeriu Lazarov.…

- Veteranul de razboi Gheorghe Tamaș din Daia Romana a fost omagiat la implinirea venerabilei varste de 98 de ani de reprezentanți ai Armatei Romane și oficialitați. Anul acesta, respectand masurile de siguranța impuse de pandemie, veteranul de razboi, Gheorghe Tamaș a primit vizita reprezentantului Centrului…

- RESITA – Sau, altfel spus, cum a aflat Primaria Resita ca-i este distrusa pasunea, dupa ce Politia Locala a investigat o taiere de arbori reclamata de cetateni! Cetatenii au sesizat Primaria Resita despre defrisarile din zona Dealului Golului, care la randul sau a sesizat Garda de Mediu si Garda Forestiera.…

- In total, sunt circa 20 de terase din Constanta si din Mamaia vizate de propunerea de luare a masurilor de desfiintare a constructiilor ridicate fara autorizatie. Printre acestea, se numara localuri din Piata Ovidiu, dar si din centrul Constantei, de pe bulevardul Tomis, sau din Mamaia. Pentru acestea,…

- In iarna anului 1922 una dintre dezbaterile locale cele mai inverșunate a fost legata de inițiativa Primariei de a crește taxa pentru deținatorii de caini de la 28 de lei, la 360 lei pe an, per animal.

- Astazi, 21 decembrie, pe platoul din fața Monumentului Ostașului Roman din Carei, au fost depuse, din partea Direcției de Cultura din cadrul Primariei municipiului Carei, doua coroane, una in memoria eroilor Revoluției din Decembrie 1989 și cealalta pentru comemorarea victimelor comunismului in Romania.…

- Consilierii locali ai PNL Sector 5 nu vor participa la sedinta Consiliului Local Sector 5 de joi si resping validarea propunerii de suplimentare cu 200 de posturi a personalului Primariei, potrivit unui comunicat al PNL Sector 5. CITEȘTE ȘI: Ordinea, pe zile, in care apar simptomele COVID-19:…

- Satul Lapușna a ramas fara edificiul Primariei, dupa ce ar fi fost cumparat de catre un om de afaceri care este și consilier, Boris Baraș. Dis-de-dimineața, angajații, in frunte cu primarul localitații care spune ca a venit la sediul de la ora 6 dimineața, au fost evacuați, fiind prezenți și mascații.…