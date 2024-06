Veteranii razboiului de pe Nistru indeamna populația Rep. Moldova sa se implice in contracararea propagandei ruse și cer autoritaților de la Chișinau neutralizarea forțelor destabilizatoare ale spionajului rusesc, din structurile statului. Reprezentanții Asociației Veteranilor Razboiului din 1992 ”Tiras Tighina ” au lansat astazi un apel in care cer luarea unor masuri și in privința celor care propaga dezinformarea pe rețelele sociale in special pe rețeaua TikTok. In cadrul unui interviu la Radio Chișinau, analistul Nicolae Negru da exemplul Ucrainei care a reușit elimine din sistem elementele…