- Zelenski a spus ca daca țarii sale nu-i este dat un semnal clar privind aderarea țarii sale la NATO, atunci nu vede nici un rost in a participa la Summit-ul Alianței; Vucic al Serbiei a spus ca dialogul sub auspiciile UE intre Belgrad și Priștina este „fara sens in circumstanțele actuale”.

- Szava Bernadett, de la CS Juvenes s-a intors de la Belgrad din prima ei deplasare cu Lotul Național al Federației Romane de Karate WUKF selectat pentru prima ediție a EUROPEAN OPEN SCHOOL COMBAT GAMES 2023, organizat sub egida EUROPEAN SCHOOL SPORT FEDERATION. Evenimentul organizat in capitala Serbiei…

- In perioada 9 – 25 iunie 2023, Primaria municipiului Buzau organizeaza o noua ediție a festivalului Dragaica. Targul buzoian are o istorie de aproape trei veacuri și atrage, an de an, zeci de mii de participanți. Anul acesta, Dragaica se va deschide vineri, 9 iunie 2023, la ora 17:00. In fiecare zi…

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic a anuntat vineri, dupa atacurile armate din ultimele doua zile, soldate in total cu 17 morti, ca autoritatile vor lua masuri urgente, una dintre acestea fiind inasprirea drastica a conditiilor de posesie a armelor, scopul fiind „dezarmarea Serbiei", relateaza presa…

- Un baiat de 13 ani a deschis focul, miercuri, intr-o scoala din Belgrad si a ucis opt elevi, 7 fete și un baiat, si un agent de securitate. Alti sase elevi si o profesoara au fost raniti. In timpul atacului, pe care il planificase minutios timp de o luna, a tras 57 de focuri de arma, conform declarației…

- Tragedie cumplita in capitala Serbiei. Un adolescent a deschis focul intr-o școala și a ucis opt elevi și un gardian. Alți trei elevi se afla in stare grava, fiind supuși operației. S-a intamplat in aceasta dimineața, in jurul orei 8:40.

- Serbia ar putea sa iși schimbe opinia despre integritatea teritoriala a Ucrainei/ Acuzații la adresa Kievului pentru votul in cazul Kosovo privind accederea in Consiliul Europei.Primul vicepremier sarb, ministrul de externe al Serbiei, Ivica Dacic, a declarat ca republica si-ar putea schimba opinia…

- Reprezentanții a 20 de companii din județul Timiș au participat joi la Forumul de Afaceri și Investiții Serbia – Romania, care a avut loc la Belgrad, la sediul Camerei de Comerț și Industrie a Serbiei. Organizat de Camera de Comerț și Industrie a Romaniei in parteneriat cu CCIA Timiș, evenimentul a…