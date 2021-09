Veterani sovietici: Statele Unite nu s-au retras, ci au fugit din Afganistan

Stiri pe aceeasi tema

- "Parea Saigon, nu Kabul", comenteaza vineri pentru EFE Anatoli Matviiciuk, fost responsabil rus din serviciile de informatii, referindu-se la retragerea trupelor americane din Kabul. Multi veterani sovietici ai razboiului din Afganistan sunt de parere ca Washingtonul i-a lasat de izbeliste pe afgani,…

- Abdul Rashid Shirzad, un interpret afgan care l-a salvat pe Joe Biden in 2008, a ramas blocat in Afganistan și s-a ascuns in Kabul. El a cerut sprijin pentru a fi evacuat, cei care l-au ajutat au fost reporterii CNN. Inițial, Abdul Rashid Shirzad a primit promisiuni din partea colaboratorilor americani.…

- Talibanii au condamnat sambata atacul cu drona efectuat de catre armata americana care a ucis „doua ținte importante” din randurile gruparii teroriste ISIS-K, care a efectuat un atac terorist joi pe aeroportul din Kabul soldat cu moartea a 13 soldați americani și peste 170 de civili afgani, potrivit…

- Popularitatea presedintelui Joe Biden a scazut cu 7 puncte procentuale si a ajuns la cel mai mic nivel din acest an, dupa ce guvernul afgan sustinut de SUA a pierdut puterea in urma intrarii talibanilor in Kabul, indica un sondaj Reuters/Ipsos. Sondajul national, realizat luni, arata ca 46% dintre americanii…

- "Dupa 20 de ani am ințeles cu greu ca niciodata nu era un moment bun sa retragem trupele americane. De asta am tot ramas acolo, eram foarte conștienți de riscurile asumate. Le-am promis intotdeauna americanilor ca voi fi sincer, dar adevarul este ca situația a degenerat mult mai repede decat noi am…

- Zia Ghafoori, soția sa însarcinata și cei trei copii mici ai lor au aterizat în Statele Unite de la casa lor din Kabul în septembrie 2014. El a deținut cinci vize americane - o recompensa pentru 14 ani de serviciu ca interpret la Forțele Speciale SUA din Afganistan. Dar beneficiile…

- Trupele americane si NATO au parasit baza aeriana de la Bagram, au declarat vineri mai multe surse din cadrul Pentagonului pentru AFP și BBC, acestea adaugând ca retragerea tuturor trupelor straine din Afganistan este iminenta, potrivit News.ro.„Toate fortele coalitiei au parasit…