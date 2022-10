Veteran și gentleman, onoare și respect Incredibil cați ostași ai patriei au scris mesaje. Cat de sensibili sunt acești oameni minunați in haina militara. Extrem de interesant este ca mi-au scris și polițiști, și jandarmi. O noua experiența pentru mine. Plus bucuria mea ca Jurnalul, care gazdui Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alexandra Furnea, unul dintre supraviețuitorii incendiului din octombrie 2015, a anunțat vineri, pe pagina sa de Facebook, ca a terminat cartea despre tragedia din clubul Colectiv la care lucra și ca volumul va fi diponibil in curand. 65 de persoane și-au pierdut viața in incendiul din noaptea de 30…

- Alexandra Furnea, supraviețuitoare a incendiului din Club Colectiv, a scris o carte despre tragedia din 30 noiembrie 2015, in urma careia 65 de persoane și-au pierdut viața. ”Jurnalul lui 66. Noaptea in care am ars” va aparea curand la Editura Humanitas. Citește și: Cristian Popescu Piedone, condamnat…

- Ma numesc Oskar și sunt inventator, astrofizician și fan Beatles. Am noua ani. Tati a murit la 11 septembrie 2001. Chiriașul bunicii e mut și are palmele tatuate cu Post-ul TABLETA DE CARTE ȘI FILM – Marius MIHALACHIOIU – Extrem de tare & incredibil de aproape apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Primarul Craiovei, Olguta Vasilescu, a tras concluziile dupa incheierea IntenCity. „Prima și cea mai importanta este aceea ca orașul a ieșit pe plus dupa acest festival. Daca e sa facem un calcul simplu dupa gradul de ocupare de suta la suta a camerelor de hotel, cu o medie de 100 euro pe zi, deși știu…

- Este important ca biroul dumneavoastra sa aiba suficiente articole de birotica si papetarie pentru a-si desfasura operatiunile. Chiar daca situatia la locul de munca este cu totul alta in prezent si se folosesc computere, nevoia de articole de birotica si papetarie exista si va exista pentru foarte…

- Agentia nucleara a Ucrainei sustine ca rachetele rusesti au avariat o parte a centralei nucleare de la Zaporojie, controlata de Rusia, dar nu a existat nicio scurgere de radiatii, transmite BBC. Presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski a afirmat ca Rusia a creat o situatie extrem de riscanta, acesta…

- Avocatul Gheorghe Piperea trage un semnal de alarma, dupa ce un articol din presa financiara titreaza ca cei 7,4 milioane de romani care contribuie la pensiile private Pilon II au pierdut 7 miliarde de lei lei din banii de pensie pe primul semestru.

- Alexia Eram a vorbit despre un moment extrem de important in viața sa. Tanara le-a oferit recent internauților poze și filmulețe de la absolvirea facultații. Cu toate astea, nu in anul curent a terminat studiile. Ce detalii a oferit fiica Andreei Esca despre ziua cea mare? Ea a fost extrem de emoționata…