Stiri pe aceeasi tema

- Veteranul de razboi Ion Ceapa, cetatean de onoare al localitatii Cumpana, judetul Constanta, urmeaza sa isi serbeze a 104 a aniversare pe 30 martie 2021. Totodata, el s a prezentat astazi, 1 martie, la centrul de vaccinare din localitate, pentru a se imuniza impotriva SARS CoV 2. A participat si Mariana…

- Un exemplu de moralitate, la 91 de ani un veteran de razboi din Cluj s-a vaccinat anti-COVID, fiind convins ca vaccinul va salva multe vieți. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un veteran de razboi din Cluj, in varsta de 91 de ani, s-a vaccinat impotriva coronavirus, el afirmand ca a decis acest lcuru pentru ca a trait vremuri in care vaccinurile au salvat lumea de boli grave.

- Fiecare stat implicat in marele conflict global isi dezvolta in anii de razboi propria presa specializata, destinata informarii si justificarilor, si adresata, pe de o parte, populatiilor civile din tara proprie sau din regiunile ocupate , fie propriei armate.Germania a facut acest lucru si in Romania,…

- Clujeanul Ioan Lascau a fost condus pe ultimul drum în urma cu câteva zile de catre familie și cunoștiințe, dar și reprezentanți ai administrației locale a comunei Luna. Lascau a fost înmormântat cu onoruri militare în satul Luncani,…

- "Intrarea Romaniei in razboi a fost un noroc pentru noi. Fara aceasta, cu greu ne putem inchipui cum ar fi scapat anul acesta Austro Ungaria in ce priveste cerealele, Germania in ce priveste uleiurile si toti aliatii laolalta, in ce priveste materiile de razboi.Aceasta declaratie a fost facuta in vara…

- Comuna 1 Decembrie din județul Ilfov a schimbat numele strazii Ion Antonescu in strada Biruinței, in urma unei decizii a Consiliului Local votata in 29 ianuarie. Decizia a fost adoptata pe data de 29 ianuarie cu voturile celor 9 consilieri PNL din totalul de 15, consilierii PSD, PMP și PRO Romania votand…

- Fiica barbatului decedat in urma unui accident rutier produs pe 7 decembrie dimineata, la iesire din Constanta, spre Cumpana, face un apel disperat pe retelele de socializare. Tanara doreste sa puna cap la cap cum s a petrecut accidentul unde tatal sau ar fi fost lovit o masina care transporta militari…