- Administrația Naționala de Meteorologie a emis marți 3 atenționari Cod galben: de canicula in cea mai mare parte a țarii și de ploi torențiale, dar și 2 alerte Cod portocaliu. Primul anunța un val de caldura in 5 județe din vestul țarii, cel de-al doilea furtuni puternice in 14 județe. Prima…

- Social Codul galben de canicula, prelungit pana marți iulie 4, 2022 08:31 Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a prelungit duminica, 3 iulie, Codul galben de canicula cu inca trei zile, fenomenele vizate fiind val de caldura și disconfort termic accentuat, intervalul de valabilitate fiind…

- Alerta de canicula in Romania. In urmatoarele zile temperaturile ajung chiar și pana la 38 de grade in anumite zone ale țarii, anunța ANM. Meteorologii din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis o avertizare cod portocaliu pentru zonele joase din vestul și nord-vestul țarii privind…

- Meteorologii au prelungit pana marți avertizarile de canicula și disconfort termic ridicat. Temperaturile vor ajunge la 38 de grade Celsius și se vor apropia, astfel, de recordurile absolute ale perioadei. Astfel, pentru zilele de duminica, luni și marți a fost emis un cod galben de caldura și disconfort…

- Meteorologii au emis duminica, 3 iulie, noi avertizari cod portocaliu și cod galben de canicula in mare parte din țara, valabila pana marți, 5 iulie. Avertizarea cod galben de canicula vizeaza mai multe zone din vestul, sudul și estul țarii. In zilele de duminica, luni și marți, valul de caldura se…

- Cod portocaliu și cod galben de canicula. Temperaturi de pana la 37 de grade, pana vineri. Cum te protejezi de caldura și arșița Incepand din 29 iunie, timp de trei zile, noua judete din vestul, nordul – vestul si centrul tarii se vor afla sub Cod portocaliu de canicula de miercuri pana vineri, potrivit…

- Romania va fi lovita de canicula zilele urmatoare, anunța ANM. Ne așteapta temperaturi de 38 de grade la umbra, pana vineri. Meteorologii au emis un cod portocaliu de canicula in zilele de 29, 30 iunie si 01 iulie. Fenomene vizate: val de caldura persistent si disconfort termic accentuatZone afectate…

- Vreme capricioasa cu variații de temperatura, in urmatoarea saptamana, in zona de vest a țarii. Media maximelor termice se va situa in jurul valorii de 24 de grade Celsius, insa la Timișoara sunt așteptate temperaturi de pana la 30 de grade.