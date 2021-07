Stiri pe aceeasi tema

- Vestul Statelor Unite se confrunta cu un val de canicula fara precedent care a adus temperaturi record in mai multe orașe. Din cauza caldurii excesive, in mai multe state au izbucnit incendii de vegetație care sunt imposibil de adus sub control.

- Peste 31 de milioane de oameni din vestul și sud-vestul SUA se pregatesc pentru un nou val puternic de canicula, care va aduce iar temperaturi record in acest weekend. Autoritațile avertizeaza ca recordurile ar putea fi doborate in multe regiuni din California și Nevada. In Las Vegas ar putea chiar…

- Aproximativ 70% din zapada poate fi salvata pe parcursul verii cu ajutorul invelisului de protectie ce functioneaza in mod similar unui parasolar amplasat pe geamul unei masini pentru a impiedica supraincalzirea.Deasupra ghetarului si inconjurata de varfuri uimitoare, o echipa desfasoara benzi de 5…

- Temperaturile din Grecia sunt prognozate sa ajunga luni la 39 grade Celsius in unele locuri, in contextul in care tara continua sa fie afectata de un val de caldura, potrivit administratiei nationale de meteorologie, informeaza DPA. In plus, in numeroase locuri sufla vanturi puternice si deosebit…

- Vestul țarii se confrunta in aceste zile cu un val de caldura Foto arhiva RRA Din cauza temperaturilor ridicate înregistrate marti, în municipiul Arad mai multe persoane au avut nevoie de ajutorul medicilor de la ambulanța. La umbra se înregistreaza 35 de grade, dar…

- Incendii de vegetatie au izbucnit in mai multe parti din vestul Statelor Unite, dupa ce aici a fost inregistrata una dintre cele mai calduroase saptamani din istorie, relateaza NBC, potrivit news.ro. Meteorologii sunt ingrijorati ca un alt val de caldura ar putea veni saptamana viitoare in…

- Germania se confrunta cu primul val de canicula din acest an. Se anunța un weekend care ar putea dobori recorduri in aceasta țara, unde au fost depașite 35 de grade Celsius, iar oamenii se apara cum pot: cu inghețata, bauturi reci și bai in piscina. In același timp, autoritațile atrag atenția ca temperaturile…