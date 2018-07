Vestul sălbatic s-a mutat în Alexandria: bătaie cu bâte în plină stradă Vestul salbatic s-a mutat in Alexandria: bataie cu bate in plina strada in Eveniment / on 04/07/2018 at 15:19 / Un barbat si o femeie, fiu si mama, au ajuns la spital, cu rani serioase la cap, dupa ce au fost batuti in plina strada, in municipiul Alexandria. Rafuiala a avut loc in zona “Lipscani”, cu putin timp in urma, iar conflictul era, se pare, unul mai vechi, intre doua familii vecine din Buzescu. Potrivit unor surse, dupa ce, cu o zi in urma, avusese loc o altercatie intre una dintre victime si agresori, se pare ca astazi episodul a fost unul mai grav si s-a… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

Sursa articol si foto: ziarulteleormanul.ro

