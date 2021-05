Stiri pe aceeasi tema

- Doua femei si un copil au fost raniti sambata dupa-amiaza in Times Square, New York, prinsi intr-un schimb de focuri, un incident ce ar putea alimenta controversele privind cresterea criminalitatii, intr-o perioada in care orasul doreste sa reinvie turismul, transmite AFP. Impuscaturile au…

- Trei barbati cu varste cuprinse intre 22 si 42 de ani au fost retinuti de politisti, miercuri, fiind banuiti ca sunt autorii spargerii sediului fostei Universitati Cultural-Stiintifice din Targu Mures, de unde au sustras bunuri in valoare de circa 13.000 de lei, in perioada Sarbatorilor Pascale.…

- Zilele trecute, nivelul Sectorului Poliției de Frontiera Sighetu Marmației s-a desfasurat o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigarete in zona de responsabilitate, ocazie cu care polițiștii de frontiera au observat pe direcția localitații Rona de Sus, trei persoane care transportau, in spate,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au descoperit și confiscat 2.230 pachete cu țigari de proveniența extracomunitara, in valoare de 26.000 lei, marfa ce urma sa ajunga pe piața neagra de desfacere din zona. In data de 27 martie a.c., la nivelul Sectorului Poliției de Frontiera Valea…

- Doi tineri, din Olt, au ajuns aseara in arestul IPJ Gorj pentru comiterea mai multor furturi de la firme din Gorj. Polițiști din cadrul Secției 9 Rurala Novaci au continuat cercetarile in cauzele penale privind savarșirea infracțiunilor de furt calificat, din doua societați comerciale de pe raza localitații…

- Angajatul unui serviciu din cadrul primariei Rovinari, Nicolae Utescu, a fost retinut pentru furt, impreuna cu alti trei barbati. Politistii din Rovinari au fost nevoiti ieri noapte sa faca uz de arma pentru a-i prinde pe cei patru barbati suspectati...

- In urma cercetarilor efectuate de politistii de combatere a criminalitatii organizate, impreuna cu procurorul din cadrul DIICOT Pitesti, cu privire la ocupantii unui autoturism depistati in zona de centru a municipiului Pitesti, trei persoane au fost retinute. In dupa-amiaza zilei de 10 februarie, polițiștii…

- Azi-noapte, 9 spre 10 februarie, ora 23.50, polițiștii din Tauții Magherauș, in timp ce efectuau serviciul de patrulare pe D.N.1C, au procedat la urmarirea in trafic a unui autoturism care circula pe sensul de mers Baia Mare – Seini. Intrucat conducatorul auto nu a oprit la semnalele luminoase și acustice…