Vestul Sălbatic din Est In doua zile diferite, in doua orașe din județ s-au intamplat batai intre niște gaști. Polițiștii care au intervenit au fost agresați iar pe inregistrarile video se vede ca aia de se cafteau nu aveau nici o jena sa scoata nu șișul, nu boxul, ci ditamai topoarele. Iar ambele incaierari au avut loc in spații […] Articolul Vestul Salbatic din Est apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 14 ianuarie a.c., polițiștii Serviciului de Investigatii Criminale și cei din cadrul Secției 1 Poliție Bacau au efectuat verificari pe raza de competența in vederea depistarii unui autovehicul cautat de autoritațile daneze. Astfel, polițiștii au identificat autoturismul care figura urmarit…

- In cadrul activitatilor desfasurate, in weekend-ul trecut, de catre politistii rutieri și de ordine publica, au fost aplicate 461 de sanctiuni contraventionale. De asemenea, polițiștii au reținut 57 de permise de conducere și au retras 14 certificate de inmatriculare. In perioada 16-18 decembrie a.c.,…

- Zilnic patrulele de polițiști locali din cadrul Serviciului Ordine Publica și Evidența Persoanei acționeza in zona unitaților de invațamant arondate pe caile de afluire/defluire a elevilor, precum și in zonele de alimentație publica din preajma acestora. Astfel, de la inceputul anului pana in prezent…

- In cadrul activitatilor desfasurate, in weekend-ul trecut, de catre politistii rutieri și de ordine publica, au fost aplicate 429 de sanctiuni contraventionale. De asemenea, polițiștii au reținut 73 de permise de conducere și au retras 14 certificate de inmatriculare. In perioada 18-20 noiembrie a.c.,…

- La data de 07 noiembrie a.c., polițiștii Biroului Rutier Bacau au fost sesizati prin SNUAU 112, despre faptul ca, in jurul orei 18:00, pe raza comunei Dealu Morii, s-a produs un accident de circulatie soldat cu ranirea unei persoane si cu parasirea locului accidentului fara incuviintarea organelor de…

- Așa arata o zona din municipiul Bacau. Situația in zona nu este una neobișnuita. Cu toate ca locația Nicu Enea 42 B a fost salubrizata de mai multe ori de catre Primaria Municipiului Bacau, unii locatari au luat-o de la capat aruncand pe geam gunoiul menajer rezultat din activitațile casnice. Polițiștii…

- Politia Romana a fost sesizata cu privire la existența mai multor cazuri de tentative de fraude on-line, prin mesaje e-mail, in care anumite persoane și-ar fi atribuit identitatea unor persoane cu funcții de conducere din cadrul structurilor de aplicare a legii (Europol, Interpol, F.B.I sau Poliția…