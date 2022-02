Stiri pe aceeasi tema

- ”Am sugerat posibile cai pentru un dialog pe mai departe” Bogdan Aurescu. Foto: facebook/MAE. RADOR: Interviul ministrului de externe român, Bogdan Aurescu, la BBC World News RADOR - România este stat membru NATO din anul 2004 și, dintre toate statele UE și NATO,…

- Statele Unite, relateaza surse apropiate administrației Biden, iși finiseaza planurile militare pentru a face fața oricarui scenariu in caz de degradare a situației de la frontierele Ucrainei. Sunt luate in discuție inclusiv posibilitați de trimitere a noi efective militare americane in cadrul NATO…

- Statele Unite se gandesc sa trimita in Europa de Est trupe staționate in vestul continentului in urmatoarele saptamani, potrivit declarației unui diplomat NATO care a preferat sa ramana anonim, informeaza Reuters. NATO a anunțat deja ca a plasat trupele in stare de alerta și ca a intarit flancul estic…

- Primul transport din pachetul de ajutor in valoare de 200 de milioane de dolari al Statelor Unite pentru susținerea securitații Ucrainei a ajuns la Kiev, a anunțat sambata Ambasada SUA, citata de Reuters. Livrarea vine dupa vizita secretarului de stat american Antony Blinken la Kiev, in aceasta…

- Statele Unite au informatii care indica faptul ca Rusia a prepozitionat membri ai unui grup operational pentru a genera un incident in zone separatiste din estul Ucrainei asfel incat sa existe un pretext pentru o interventie militara, afirma un oficial de la Washington, citat de CNN.

- La randul sau, agenția Reuters citeaza un oficial cu rang inalt din administrația americana care a declarat ca Statele Unite si aliatii lor sunt gata sa discute cu Rusia in cadrul negocierilor privind Ucraina despre posibilitatea ca fiecare parte sa-si limiteze exercitiile militare si desfasurarea de…

- "Presedintele Biden a precizat clar ca Statele Unite si aliatii sai vor raspunde energic daca Rusia va invada Ucraina", a declarat purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, intr-un comunicat.Psaki a mai spus ca presedintele Biden si-a exprimat sprijinul pentru eforturile diplomatice, inclusiv pentru…

- Letonia are nevoie de o prezenta militara permanenta a Statelor Unite pentru a descuraja Rusia si doreste sa-si consolideze apararea cu rachete americane Patriot, a declarat luni ministrul leton al Apararii Artis Pabriks, in timp ce seful NATO a vizitat trupele aliate din tara baltica, transmite…