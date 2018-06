Stiri pe aceeasi tema

- Record de furturi din locuinte comise de un focșanean la Galati. Barbatul de 29 de ani, din Focsani, este banuit ca a sustras bunuri in valoare de aproximativ 150.000 de lei, din 21 de apartamente din Galati. El a fost prins de catre politisti si incarcerat, fiind urmarit national pentru executarea…

- Energia "curata" este din ce in ce mai la moda printre cei care vor sa isi construiasca case demne de secolul 21. Printre beneficiile acesteia se numara si faptul ca scapi de plata facturilor, insa investitia initiala este ceva mai mare.

- Primaria Capitalei ofera un buget record pentru sanatate și locuinte pentru medici. Municipalitatea a oferit, astfel, domeniului sanatatii un buget record, de 111 milioane de euro, suma care reprezinta, comparativ cu ultimii cinci ani, o dublare sau chiar triplare a fondurilor alocate spitalelor, potrivit…

- Firea: Am demarat procedurile pentru proiectarea unei sali multifunctionale moderne, cu o capacitate de 15000 de locuri Gabriela Firea, Primarul Bucurestiului: Am demarat procedurile pentru proiectarea unei sali multifunctionale moderne, cu o capacitate de 15000 de locuri , care va gazdui competitii…

- Profit record – prime record! Porsche este una dintre putinele companii care stie nu doar sa-i bucure pe acționarii sai, ci si pe cei mai simpli angajati. Dupa ce si-a facut totalurile pentru anul 2017, germanii din Stuttgart au decis din nou sa acorde bonusuri financiare.

- Peste 14.000 de locuinte sunt in diverse stadii de dezoltare in Bucuresti si imprejurimi, aceasta fiind cea mai mare valoare inregistrata in istoria moderna a pietei rezidentiale locale, potrivit datelor companiei de consultanța imobiliara Coldwell Banker Romania.

- ACS Poli și-a intrecut „cu brio” cea mai lunga serie de rezultate negative intr-un sezon de Liga I. Timișorenii trecuți sub comanda lui Leo Grozavu vor inregistra luni, 2 aprilie, la ora jocului cu Sepsi, 156 de zile de cand au simțit ultima data gustul victoriei. Prin eșecul de vineri cu codașa Juventus…

- Un barbat din Calarasi s-a ales cu dosar penal, dupa ce l-au prins baut la volan. Soferul a fost prins la un control de rutina, la volan pe drumurile publice. Pe 12 martie, politistii din cadrul Biroului Rutier au depistat un barbat, de 46 de ani, in timp ce conducea un autovehicul, desi…