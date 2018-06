Stiri pe aceeasi tema

- Seismul cu magnitudinea 6,1 care a zguduit luni dimineata Osaka, cea de-a doua metropola ca marime din Japonia, a provocat trei decese si ranirea a peste 200 de persoane, intrerupand activitatea fabricilor...

- Un cutremur cu magnitudinea 6,1 a lovit vestul Japoniei luni dimineata, iar autoritatile din regiunea Osaka se tem ca mai multe persoane si-au pierdut viata, printre care o fetita de noua ani, au informat mai multe media nipone, citate de AFP.

- Unsprezece persoane au murit in noaptea de luni spre marți pe fluviul Volga, in sudul Rusiei, dupa ce un catamaran a lovit o barja, anunța serviciile de securitate, potrivit AFP. Accidentul a avut loc luni, in jurul orei 22,00 (19,00 GMT) in regiunea Volgograd, potrivit unui comunicat al ministerului…

- Meteorologii anunta ploi torentiale, descarcari electrice, vijelii si caderi de grindina in vestul, centrul, nordul si nord-estul tarii, incepand de duminica ora 14.00 pana luni, la ora 23.00. De duminica, ora 14.00, pana luni, la ora 23.00, se vor inregistra perioade cu instabilitate atmosferica accentuata…

- Ploi torentiale, descarcari electrice si intensificari ale vantului se vor inregistra in vestul, centrul, nordul si nord-estul tarii, incepand de duminica de la ora 14.00, pana luni la ora 23.00, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM).

- FBI a avertizat vineri ca hackeri din Rusia au compromis sute de mii de routere din locuinte si birouri si ca ar putea colecta informatii ale utilizatorilor sau ar putea bloca traficul de internet prin retele, transmite Reuters, potrivit news.ro.Agentia americana a cerut proprietarilor multor…

- Cel putin 71 de persoane si-au pierdut viata in urma furtunilor puternice care au lovit, in noaptea de duminica spre luni, patru state din India, mai multe agentii fiind in stare de alerta pe fondul prognozelor...

- Peste doua mii de persoane s-au adapostit in centre de evacuare amenajate dupa seism. Toate persoanele ranite au primit ingrijiri medicale la o clinica si la un spital din provincie, au informat autoritatile locale. Cutremurul, cu magnitudinea de 4,4, s-a produs la adancimea de numai 4…