- Provincia Columbia Britanica din vestul Canadei a decretat marti starea de urgenta din cauza raspandirii incendiilor care sunt asteptate sa creasca in amploare in urmatoarele zile, favorizate de temperaturile ridicate si de vant, noteaza AFP. "Am ajuns intr-un punct critic", a anuntat Mike Farnworth,…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Reghin au fost solicitați sa intervina duminica, 13 iunie, la un incendiu de aututorism, pe strada Principala din localitatea Periș. Potrivit informațiilor furnizate de Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situații de Urgența "Horea" al județului Mureș…

- Incendiul a izbucnit duminica dupa-amiaza la o casa din cartierul Deal, ulterior focul propagandu-se la nivelul a șase locuințe și anexe gospodarești din apropiere, potrivit reprezentanților ISU Vaslui. Trei persoane au primit ingrijiri medicale dupa ce au suferit atacuri de panica, scrie Libertatea.…

- Un incendiu a izbucnit in cursul zilei de astazi, 9 mai 2021, in jurul orei 11.00, pe Autostrada A10, sens Turda – Aiud, un autoturism fiind cuprins de flacari. Potrivit primelor informații, Detașamentul de Pompieri Aiud intervine pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un autoturism pe Autostrada…

- INCENDIU pe autostrada A10, sens Turda – Aiud: O mașina, cuprinsa de FLACARI, pe banda de urgența Un incendiu a izbucnit in cursul zilei de astazi, 9 mai, in jurul orei 11:00, pe autostrada A10, sens Turda – Aiud, o mașina fiind cuprinsa de flacari. Potrivit primelor informații, Detașamentul de Pompieri…

- Zi plina pentru pompierii tulceani, in a doua zi de Paste. In aceasta dupa amiaza, in jurul orei 15:05, pompierii militari tulceni au fost solicitati sa intervina la un incendiu, anuntat prin intermediul numarului unic pentru apeluri de urgenta 112, produs la un imobil de locuinte tip bloc din municipiul…