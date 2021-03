Stiri pe aceeasi tema

- Profesioniștii care activeaza in domeniul serviciilor sociale, in cadrul instituțiilor de stat sau al organizațiilor neguvernamentale au de astazi la dispoziție, gratuit, „Dosarul Digital” al beneficiarului. Acesta constituie alternativa electronica a dosarului clasic, cu șina, și vine in sprijinul…

- Profesionistii care activeaza in domeniul serviciilor sociale, in cadrul institutiilor de stat sau al organizatiilor neguvernamentale au, incepand de joi, la dispozitie, gratuit, "Dosarul Digital" al beneficiarului, un proiect dezvoltat de Fundatia Dezvoltarea Popoarelor Filiala Cluj (FDP Cluj), cu…

- „Cat de curand. Proiectul este aproape finalizat. Mai avem consultari, astfel incat el sa fie in primul rand constitutional. In acelasi timp sa nu creeze distorsiuni in economie. As vrea sa retineti ca aici e vorba de mai mult decat cumulul pensie salariu la stat. In primul rand, proiectul a izvorat…

- Incercarile aduse de imprevizibilul an 2020 au reprezentat impulsul pentru o mai mare aplecare asupra unor nevoi materiale sau spirituale, pentru binecuvantate lucrari și ziditoare slujiri. De aceea, in pofida dificultaților fara precedent pe care le-a adus in viața noastra, totuși anul ce a trecut…

- Hope and Homes for Children și Fundația Vodafone Romania desfașoara in perioada august 2020 – august 2021 proiectul Sa fii copil n-ar trebui sa doara, prin care sunt asigurate intervenții pentru 52 de copii victime ale violenței domestice și familiile acestora, din județele Brașov, Sibiu și Bihor. Proiectul…

- Asistenții sociali ai Institutului Bucovina Suceava au vizitat 75 de familii sarace din catunul Țampoceni – Paltinoasa. 20 de familii din acest catun nu au acces la energie electrica, iar alte 30 de familii au instalații improvizate. Prin proiectul „En-Power", Institutul Bucovina ...

- Dinamo s-a impus clar in meciul cu Poli Iași, 4-1, dupa o repriza secunda perfecta, in care a marcat de patru ori. Mijlocașul Paul Anton, autorul unui supergol, a vorbit despre a treia victorie la rand din Liga 1 și despre probleme financiare, mulțumindu-le fanilor pentru ca fac eforturi ca sa plateasca…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) dezbate, miercuri, sesizarea Guvernului asupra legii pentru acordarea unui stimulent de risc personalului din invatamant in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea noului coronavirus. La inceputul lunii noiembrie, Guvernul a sesizat Curtea…