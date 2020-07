VEȘTILE RELE vin de dimineață! Statistica ne-a livrat două Deficitul comercial al Romaniei s-a adancit iar prețurile de consum au fost in luna iunie mai mari decat cele de acum un an. Acestea sunt cele doua vești rele primite de la Institutul Național de Statistica in dimineața de 10 iulie. Deficitul comercial al Romaniei pe primele cinci luni din 2020 este cu 12,5% mai mare decat cel raportat in perioada similara a anului trecut si a ajuns la 7,34 miliarde euro, adica 3,33% din PIB, conform datelor prezentate de Institutul Național de Statistica. Conform Statisticii, exporturile au un ritm de scadere mai accentuat fața de cel al importurilor. In Conform… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o postare pe pagina personala de facebook, ministrul de la Finanțe susține ca Guvernul a reușit sa reduca semnificativ inflația. „Nu mai exista DUBII: guvernarea liberala a dus la reducerea semnificativa a inflației. In luna iunie 2020 prețurile bunurilor de consum au crescut cu doar 0,08% fața…

- Prețurile au revenit pe creștere in iunie și au dus rata anuala a inflatiei la 2,6%. Cel mai mult s-au scumpit alimentele Rata anuala a inflatiei a urcat la 2,6% in luna iunie a acestui an, de la 2,3% in mai, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 5,35%, serviciile cu 2,78%, iar…

- Rata anuala a inflatiei scade in luna mai la 2,3%, anunta INS. Alimentele, mai scumpe cu 5,25%. Rata anuala a inflatiei a coborat la 2,3% in luna mai a acestui an, de la 2,7% in aprilie, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). Alimentele s-au scumpit cu 5,25%, serviciile…

- Conform statisticii oficiale, pretul fructelor proaspete a crescut cu 6,24%, in mai 2020 fata de aprilie, anul curent, fructele si conservele din fructe s-au scumpit cu 4,63%, iar fructele si conservele din fructe, cu 5,35%. De asemenea, pretul fainii a urcat cu 1,94%, cel al produselor de morarit…

- Rata anuala a inflației a scazut la 2,3% in mai, fața de 2,7% in aprilie, chiar daca prețurile s-au majorat și la alimente, dar și la servicii, scrie Agerpres.Rata anuala a inflatiei a coborat la 2,3% in luna mai a acestui an, de la 2,7% in aprilie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit…

- INS confirma previziunile ministrului de Finanțe, Florin Cițu. Rata anuala a inflatiei a coborat la 2,3% in luna mai a acestui an, de la 2,7% in aprilie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 5,25%, serviciile cu 2,6%, iar marfurile nealimentare cu 0,15%, potrivit datelor publicate…

- Rata anuala a inflatiei a coborat la 2,7% in luna aprilie a acestui an, de la 3% in luna martie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 5,72%, serviciile cu 3,06%, iar marfurile nealimentare cu 0,53%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).…

- Chiar daca pandemia de coronavirus a gripat economia, iar prețurile au explodat, inflație din aprilie este in scadere. INS spune restricțiiile impuse de autoritați au influențat mult colectarea datelor si calculul indicelui preturilor de consum, anunța Agerpres.Rata anuala a inflatiei a coborat la 2,7%…