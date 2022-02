Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romania prognozeaza o inflatie de 11,2% la finalul trimestrului II din 2022, de 10,2% la finalul trimestrului III din acest an si de 9,6% la sfarsitul trimestrului IV din 2022, conform Raportului trimestrial asupra inflatiei publicat vineri. Creșterea inflației se traduce prin scumpiri…

- “Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in sedinta de astazi, 9 februarie 2022, a hotarat urmatoarele: majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,5% pe an, de la 2% pe an, incepand cu data de 10 februarie 2022; majorarea ratei dobanzii pentru facilitatea…

- "Preturile de consum in luna decembrie 2021 comparativ cu luna noiembrie 2021 au crescut cu 0,7%. Rata anuala a inflatiei in luna decembrie 2021 comparativ cu luna decembrie 2020 este 8,2%. Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (ianuarie 2021 - decembrie 2021) fata de precedentele 12…

- Rata anuala a inflației ar putea crește. Economist: „Ne așteptam la o creștere generalizata a prețurilor” Rata anuala a inflației ar putea crește. Economist: „Ne așteptam la o creștere generalizata a prețurilor” Mircea Coșea, profesorul de economie, a discutat referitor la anunțurile Bancii Naționale…

- "Rata inflatiei de la inceputul anului (noiembrie 2021 comparativ cu decembrie 2020) este 7,4%. Rata anuala a inflatiei in luna noiembrie 2021 comparativ cu luna noiembrie 2020 este 7,8%. Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (decembrie 2020 - noiembrie 2021) fata de precedentele 12…

- Rata anuala a inflatiei a coborat la 7,8% in luna noiembrie 2021, de la 7,9% in octombrie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,49%, marfurile alimentare cu 6,10%, iar serviciile cu 4,09%, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). “Indicele…