- Mai multe cutii cu documente clasificate au fost mutate de angajații lui Donald Trump in și dintr-o camera de depozitare de la Mar-a-Lago, reședința sa din Florida, cu o zi inainte de vizita agenților FBI, o acțiune pe care procurorii americani o considera suspecta, relateaza ziarul Washington Post,…

- Donald Trump a catalogat ancheta drept o intervenție in alegerile din Statele Unite, in primul discurs susținut in fața familiei, prietenilor și susținatorilor la Clubul sau Mar-a-Lago din Palm Beach, Florida, dupa ce a fost arestat și pus sub acuzare penala in New York, potrivit Reuters și BBC . Fostul…

- Donald Trump tocmai s-a predat si urmeaza sa afle ce acuzatii i se aduc. La sosire, Trump va fi arestat in mod oficial, i se vor lua amprentele si va fi procesat ca orice inculpat inainte de a se prezenta la audierea sa, unde se asteapta sa pledeze nevinovat pentru toate acuzatiile care i se vor aduce. …

- Departamentul american de Justiție și anchetatorii de la Biroul Federal de Investigații (FBI) au adunat noi dovezi, care indica o posibila obstrucționare din partea fostului președinte american Donald Trump in ancheta privind documentele clasificate gasite la proprietatea sa din Florida, relateaza Washington…

- Cel puțin doua duzini de persoane – de la personalul reședinței Mar-a-Lago pana la membrii cercului apropiat al lui Donald Trump de la proprietatea din Florida – au fost citate sa depuna marturie in fața unui mare juriu federal care investigheaza modul in care fostul președinte a gestionat documente…