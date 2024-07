Stiri pe aceeasi tema

- Programul de fertilizare in vitro continua si anul acesta, statul roman s-a angajat sa realizeze 150 de centre de zi pentru copii proveniti din familii vulnerabile, iar mai multe proiecte europene sunt in stadiul de analiza la Comisia Europeana, a anunțat ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii…

- Programul de fertilizare in vitro continua si anul acesta, statul roman s-a angajat sa realizeze 150 de centre de zi pentru copii proveniti din familii vulnerabile, iar mai multe proiecte europene sunt in stadiul de analiza la Comisia Europeana, a declarat marti ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii…

- Repartizarea computerizata a absolventilor clasei a VIII-a care au sustinut examenul de evaluare nationala va avea loc saptamana viitoare, pe 24 iulie. Depunerea dosarelor de inscriere la scolile unde au fost repartizati este programata in perioada 25-30 iulie, in functie de programul de lucru anuntat…

- In ședința de joi, Guvernul a aprobat majorarea bugetului Ministerului Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse pe anul 2024, astfel ca programul de fertilizare in vitro continua și in 2024, a anunțat ministrul Finanțelor, Marcel Bolos.

- Guvernul a decis, in sedinta de joi, prelungirea termenului de depunere a cererilor de inscriere in programul de sustinere a crescatorilor de porci de reproductie din rasele Bazna si/sau Mangalita.

- Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Natalia Intotero, a anuntat joi ca persoanele si cuplurile infertile care au fost declarate eligibile anul trecut pentru sprijinul guvernamental, dar nu au beneficiat de el, trebuie sa reia procedura de depunere a documentelor.

- Perioada de inscriere a candidaților la sesiunea de admitere in cele 2 unitați de invațamant postliceal ale Poliției Romane a fost prelungita cu doua zile, pana la data de 16 mai 2024. Astfel, cererile tip de inscriere, precum și, dupa caz, consimțamantul privind solicitarea extrasului de pe cazierul…

- Contestatiile si propunerile de candidaturi se depun la biroul P.14, din Judecatoria Constanta.Judecatoria Constanta a anuntat programul cu publicul pentru perioada desfasurarii alegerilor locale, vizand depunerea propunerilor de candidaturi si a contestatiilor. Conform reprezentantilor instantei, programul…