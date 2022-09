Primarul Mihai Chirica a vizitat joi, 8 septembrie, santierul organizat pentru lucrarile de reabilitare și modernizare a parcului din fata Teatrului National „Vasile Alecsandri”. „Am organizat lucrarile pe etape. Prima presupune lucrari de decopertare si indepartare a vegetatiei bolnave sau inestetice in arealul cuprins intre strada Agatha Barsescu si aleea centrala a parcului, urmand ca in etapa a doua constructorul sa intervina pe cealalta jumatate a amplasamentului, de la aleea centrala spre pietonalul Stefan cel Mare si Sfant. De asemenea, așa cum am anunțat, o parte din vegetatia existenta,…