- Zi importanta, astazi, pentru fotbalul din cel de-al treilea eșalon. De la ora 12.00, la sediul Federației va avea loc tragerea la sorți a calendarului competițional al noii ediții a Ligii a 3-a. 100 de echipe, printre care și Metalul Buzau și CSM Rm. Sarat, se vor alinia la startul viitorului campionat.…

- Maine, 17 august, de la ora 12:00, la sediul Federației Romane de Fotbal va avea loc tragerea la sorți a calendarului competițional al noii ediții de Liga 3. Ca urmare a deciziei luate in Comitetul Executiv din 27 iunie 2021, in ediția 2021-2022 a competiției din Liga 3 vor participa 100 de echipe imparțite…

- FC Arges a transferat un atacant ghanez. “Bine ai venit, Said Ahmed!” FC Arges a ajuns la un acord pentru un sezon competitional, cu drept de prelungire pe inca unul, cu fotbalistul ghanez Said Ahmed. Atacantul in varsta de 28 de ani a evoluat in precedenta editie de campionat la Rio Ave, formatie care…

- Doresți sa ai cunostințe și sa poți acorda primul ajutor de baza fara rețineri sau frica? Dorești sa faci parte din echipa salvatorilor satmareni? Daca ai intre 16 si 65 de ani te asteptam sa te alaturi pompierilor satmareni. Documentele necesare pentru a deveni voluntar: – cerere de inscriere (se completeaza…

- O serie neagra de explozii care s-au produs anul acesta in mai multe țari, inclusiv in Romania, ridica o serie de intrebari despre siguranța siturilor și instalațiilor petrochimice dar și despre masurile de protecție impotriva unor posibile acte de sabotaj sau de natura terorista. Pe harta dezastrelor…

- Parlamentarii ucraineni au aprobat miercuri o serie de amendamente care consolideaza independenta Bancii Nationale si extind atributiile sale de reglementare, transmite Reuters. Aceasta lege era o conditie obligatorie pentru ca Guvernul de la Kiev sa obtina noi fonduri de la Fondul Monetar…

- Sediul LPF a gazduit astazi Adunarea Generala, sedinta in urma careia s-a stabilit si tintarul Ligii 1, editia 2021-2022. Astfel, noul campionat va debuta pe 16 iulie. Sezonul regular se va disputa in format tur-retur si va cuprinde 30 de etape. La final se trage linie, iar primele 6 clasate merg in…

- Producatorul auto german Man intenționeaza sa inceapa producția de serie de camioane electrice la uzina principala din Munchen din 2024. Cu Centrul MAN eMobility deschis acum la uzina, producatorul de vehicule comerciale pune bazele producției unui volum ridicat de camioane electrice. Pe o suprafața…