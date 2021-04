Dezvoltatorul belgian de spații logistice WDP investește 29 de milioane de euro in regiunile București și Transilvania pentru proiecte noi .

Conform rezultatelor financiare pentru primul trimestru al acestui an publicate miercuri Romania genereaza randamente ale investițiilor peste media proiectelor din alte state unde WDP este prezent.

WDP finalizeaza in prezent achiziția de noi suprafețe in regiunea București, investiție in valoare de 10 milioane de euro, in condițiile finalizarii complete a parcurilor din Ștefaneștii de Jos și Dragomirești.

In primul trimestru al anului,…