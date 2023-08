Vești uriașe pentru șoferi. Este vorba de testele antidrog și antialcool, dar și de permisele obținute în alte țări Șoferii depistați prin testul rapid ca au condus sub influența substanțelor interzise și carora li s-a reținut permisul iși pot primi documentul mult mai devreme inapoi, daca analizele de la spital nu confirma rezultatul acestui test, arata Radio Romania Actualitați . Pana acum, restituirea se putea face doar pe baza soluției de clasare data in faza urmaririi penale. O alta prevedere ii vizeaza pe șoferii care au permise de conducere emise de alte țari și care nu pot fi preschimbate in Romania. Aceștia se vor putea inscrie direct la examenul de obținere a acestui document, fara a mai fi nevoie… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

