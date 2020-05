Stiri pe aceeasi tema

- Adina Valean, comisar european pe Transporturi, a explicat ca in cadrul Uniunii Europene se aloca 750 de miliarde de euro pentru repornirea economiei, iar Valean considera ca este o oportunitate ”fabuloasa” pentru Romania.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 64: Danuța la…

- Romania primește un ajutor consistent de la Uniunea Europeana, peste 31 de miliarde de euro, adica mai mult decat alte țari din UE, cum ar fi Germania. Cum s-a stabilit aceasta suma? Dupa ce criterii? Citeste si: Comisia Europeana a marit la 40 de miliarde de euro bugetul pentru tranzactia…

- Consecintele economice ale pandemiei de coronavirus afecteaza in mod grav peste 90% din intreprinderile mici si mijlocii din Uniunea Europeana, concluzioneaza un studiu realizat in luna aprilie a.c. de SME Europe, organizatia economica a Partidului Popular European (PPE). "Luand in considerare si scaderea…

- Experții financiari anunța vremuri grele dupa criza COVID. Conform unui raport al Comisiei Europene, citat de New York Times, statele din Uniunea Europeana vor fi lovite de cea mai mare criza economica din istorie.Proiecțiile Comisiei Europene dau o contractare a economiei la nivelul UE de 7,4% in 2020.…

- Asistența oficiala pentru dezvoltare (AOD) colectiva din partea Uniunii Europene și a statelor sale membre s-a ridicat la 75,2 miliarde de euro in 2019, ceea ce reprezinta 55.2 % din asistența furnizata la nivel mondial, potrivit datelor publicate vineri de Comisia Europeana, anunța MEDIAFAX.Conform…

- Comisia Europeana a propus activarea Instrumentului pentru sprijin de urgența al Uniunii Europene, pentru a sprijini in mod direct sistemele de sanatate din țarile UE in lupta lor impotriva pandemiei de coronavirus, iar Consiliul European și-a dat acordul.

- "A venit timpul sa punem bazele unei redresari economice robuste", a afirmat el intr-un comunicat, a doua zi dupa un acord al ministrilor europeni privind un raspuns comun la criza, pe care l-a calificat drept "un progres semnificativ. "Acest plan trebuie sa ne relanseze economiile promovand in acelasi…

- Comisia Europeana in Romania reacționeaza la acuzațiile aduse in spațiul public potrivit carora CE aloca Franței 300 de miliarde de euro in lupta cu COVID-19, iar Romaniei un miliard de euro. Instituția europeana precizeaza ca aceasta a aprobat propunerea din partea autoritaților franceze de a acorda…