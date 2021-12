Vești URIAȘE pentru IMM-uri: Guvernul dă un pas înapoi și nu mai scade pragul de impozitare/ DOCUMENT Ministerul Finanțelor publicase un draft de OUG prin care pragul de incadrare va scadea de la 1 milion de euro la 500.000 de euro. In consecința, firmele cu cifra de afaceri peste 500.000 euro ar fi platit din 2022 impozit de 16% pe profit in loc de 1% pe cifra de afaceri. In noua varianta de OUG, publicata pe site-ul Guvernului, aceasta prevedere a fost eliminata, iar pentru IMM-uri totul va ramane așa cum a fost și pana acum. CONSULTAȚI AICI TOATE MASURILE CARE VOR FI ADOPTATE DE CATRE GUVERN Totuși, masura nu va ieși cu totul din planurile Guvernului, asta pentru ca… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

