- “Toate activitatile operationale ale Enel in Romania se desfasoara si vor continua sa se desfasoare in mod normal, fara a afecta clientii finali care vor beneficia in continuare de toate serviciile si produsele cu care sunt obisnuiti”, anunta compania. Grupul Enel si-a prezentat marti Planul strategic…

- Barbatul internat in Spitalul Judetean din Slatina și diagnosticat cu botulism dupa o saptamana de spitalizare a murit miercuri dimineața. Potrivit medicilor, serul antibotulinic ii fusese administrat inca din ziua suspiciunii. Barbatul fusese internat pe 7 noiembrie, cu diagnosticul tetrapareza. Cinci…

- Ințepat de un scorpion cand se incalța, un copil a murit dupa 7 atacuri de cord. Baiețelul din Anhembi, statul Sao Paulo, Brazilia, se pregatea sa mearga intr-o excursie cu cortul cand a simțit ințepatura.

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 209 cazuri noi de persoane infectate cu SARS ndash; CoV ndash; 2 COVID ndash; 19 , cu 143 mai putine fata de ziua anterioara.35 din cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima…

- Mario Camora (35 de ani), capitanul campioanei CFR Cluj, a fost internat de urgența in aceasta seara la Spitalul Universitar din București. Fundașul stanga portughez este suspect de apendicita. In ziua premergatoare derby-ului cu Rapid, din Giulești, Mario Camora a acuzat o stare de rau, febra și alte…

- „Sper ca, daca voi castiga alegerile, va avea un moment de intelepciune si imi va telefona pentru a recunoaste rezultatul”, a declarat Lula da Silva intr-o conferinta de presa la Sao Paulo (sud-estul Braziliei).

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 635 cazuri noi de persoane infectate cu SARS ndash; CoV ndash; 2 COVID ndash; 19 ,cu 44 mai putine fata de ziua anterioara. 117 din cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima…

- Romania iși trateaza bolnavii decent... doar la centru. Nu doar ca nu avem suficienți medici, dar și cei care au mai ramas se bat pe locurile din spitalele mari. In acest moment, situația e dramatica. Jumatate din medicii din Romania sunt concentrați in 6 județe, cele mari și cu ceva dotari prin spitale.…