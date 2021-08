Vești tot mai PROASTE pentru români. Se anunță noi scumpiri în lanț LOVITURA dura pentru toți romanii! In urmatoare perioada de timp, vor urma o serie de noi scumpiri, chiar daca criza economica survenita in urma pandemiei de COVID-19 se resimte destul de mult in buzunarele tuturor. Noile creșteri de prețuri vin ca o surpriza pentru romani, deoarece produsele vizate sunt catalogate ca fiind de baza pentru traiul de zi cu zi... Citește mai multe AICI despre ce produse vor avea parte de scumpiri și ii vor face pe romani sa plateasca mai mult... Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

