Vești tot mai bune din China - A doua zi cu zero cazuri de contaminări locale Pentru a doua zi consecutiv, China nu a raportat vineri nicio noua contaminare de origine locala cu coronavirus, in timp ce numarul cazurilor importate a atins un record, noteaza AFP preluat de agerpres. Ingradirea pandemiei in tara asiatica, unde virsul a fost detectat in decembrie, ofera o raza de speranta multor tari care in prezent depun eforturi pentru a opri raspandirea COVID-19. Vezi și: Vești bune din Italia: 1.000 de bolnavi de COVID-19 au reacționat bine la un tratament folosit in artrita



Numarul noilor morti in decurs de o zi s-a redus semnificativ in ultimele saptamani…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

