- Guvernul ia in calcul sa limiteze circulația in timpul nopții mai devreme, ca urmare a creșterii numarului de noi infectari cu Covid-19. „Guvernul ia in calcul sa limiteze circulația in timpul nopții incepand cu ora 22:00, in loc de 23:00, cum este in prezent”, menționeaza pentru Mediafax surse guvernamentale.…

- Coaliția de Guvernare PNL-USR-PLUS-UDMR pregatește o noua taxa pentru romani, chiar daca criza economica survenita in urma pandemiei noului coronavirus SARS-CoV-2 se resimte destul de mult in buzunarele tuturor. Noua taxa, ce ar putea scoate banii din portofelele tuturor, poate fi recuperata…

- Punctul de pensie va crește. Guvernul urmeaza sa aprobe in cadrul unei ședințe care va avea loc joi, un proiect de ordonanta de urgenta privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative. De cand va crește punctul de pensie? Conform proiectului de OUG, punctul…

- Guvernul german condus de Angela Merkel și cele 16 landuri au decis luni sa prelungeasca masurile de izolare pana la 31 ianuarie, scopul fiind limitarea raspandirii infecțiilor cu Covid-19. Conform Bild, citat de Reuters, izolarea actuala este in vigoare de la 16 decembrie. Astfel, școlile sunt inchise,…

- Luni dupa incheierea discuțiilor in cadrul Consiliului Național Tripartit, președintele Consiliului Național al IMM-urilor a anunțat ca Guvernul a incheiat negocierile cu patronatele și sindicatele pe tema creșterii salariului minim de la 1 ianuarie. Crește salariul in 2021. Vești bune pentru romani…