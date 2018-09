Stiri pe aceeasi tema

- Vexti teribile despre Familia RegalE BritanicE. Unul dintre cei mai importanti membri ar fi bolnav. Printul Charles, pentru cE despre el este vorba, se pare cE ar avea probleme grave de sEnEtate. Mai mult decat atat, problemele l-ar determina sE renunte la tronul de Rege.

- Vesti socante pentru Casa Regala Britanica! Printul Charles sufera de o boala care il face incompatibil cu sarcinile specifice unui monarh. In varsta de 69 de ani, Charles are pierderi de memorie si are scapari de orientare in spatiu. Din banuielile sotiei lui Camilla (71 de ani) aer fi vorba de Alzheimer,…

- În vârsta de 69 de ani, Charles are pierderi de memorie si are scapari de orientare în spatiu. Din banuielile sotiei lui Camilla (71 de ani) aer fi vorba de Alzheimer, sustine revista germana &"Neue Post&".

- Potrivit datelor Bancii Naționale a României, indicere Robor la trei luni a crescut din nou, joi.Astfel, conform BNR, indicele Robor la trei luni, în funcție de care se calculeaza ratele pentru creditele în lei, cu dobânda variabila, a crescut la 3,46%, cel mai…

- Luna august nu vine deloc cu vesti bune pentru aceste zodii. Vor trece prin momente cumplite, iar clipele grele ii vor face sa vada cu alti ochi viata. In continuare va prezentam care sunt cele trei zodii care vor intampina probleme grave in luna august.

- Românii cu rate la banca primesc vești foarte proaste de la Banca Naționala a ROmâniei, care anunșa, vineri, ca indicele ROBOR la 3 luni, fața de care se calculeaza ratele in lei cu dobânda variabila, a crescut la 3,09%, fața de 2,95%, cât a fost joi.Indicele ROBOR…

- Valentina Pelinel incearca sa il ajute cum poate pe Cristi Borcea, ocupandu-se cu cea mai mare atentie de afacerile familiei. "E foarte greu fara el, mai ales ca ne-am unit toata familia sa tinem in frau toate proiectele, nu e la fel fara el. Cu ajutorul bunului Dumnezeu o sa vina in curand…