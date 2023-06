Stiri pe aceeasi tema

- Dana Roba a suferit o intervenție de noua ore pe creier, care s-a terminat cu bine. Aceasta s-a trezit din coma și este conștienta. Insa, va avea nevoie de multa rabdare pana pentru a se pune din nou pe picioare. Anunțul a fost facut chiar de sora acesteia, Lidia Roba. ”Starea ei este incerta” Dana…

- Dana Roba a fost batuta de soțul ei, dupa care a ajuns de urgența la spital și a suferit o intervenție chirurgicala pe creier de mai bine de noua ore. Vedeta are nevoie de mai mult timp pentru a se recupera, iar sora ei, Lidia Roba, transmite mesaje cu privire la starea ei de sanatate. De aceasta data,…

- Scenele șocante au avut loc intr-un apartament din Timișoara acolo unde tanara, soțul ei și cele doua fiice locuiesc impreuna. Barbatul a lovit-o pe aceasta cu ciocanul, iar femeia a ajuns in stare grava la spital. Vecinii sunt șocați de cele intamplate, mai ales ca, spun ei, barbatul nu parea violent.…

- Daniel Balaciu, arbitru și om de fotbal in ligile inferioare din județul Timiș, și-a lovit cu brutalitate soția, pe Dana Roba, cu un ciocan in zona capului. Femeia, cunoscuta in lumea showbizului, a suferit o intervenție chirurgicala pe creier. Dana Roba, fosta dansatoare și partenera a lui Nicolae…

- Fosta prezentatoare TV Magda Vasiliu este șocata de ceea ce i s-a intamplat Danei Roba, tanara desfigurata cu ciocanul de soțul ei și recunoaște ca, la randul sau, a fost și ea agresata, umilita, inșelata de barbații cu care a trait. Dana Roba se afla in continuare in stare grava, iar medicii sunt rezervați…

- Sora Danei Roba a transmis un mesaj important pentru persoanele care vor sa mearga sa o viziteze pe vedeta, pe patul de spital. Ce spune Lidia Roba despre starea de sanatate a make-up artistului și ce rugaminte are pentru cei care vor sa mearga sa o vada pe Dana Roba.

- SpyNews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania va prezinta, in exclusivitate, noi detalii in cazul Danei Roba. Medicii au decis ca vedeta sa fie operata, din nou. Astazi sau maine ar urma sa fie supusa unei intervenții pe creier. Intre timp, se pare ca soțul ei, barbatul care a mutilat-o,…

- Lidia Roba face un apel disperat catre toți cei care o pot ajuta pe sora ei, Dana Roba, care se afla in starea grava la spital! Aceasta are nevoie de medicamentul acetazolamida arena, care se gasește doar in farmaciile din Ungaria. Cei care vor sa-i intinda o mana de ajutor pot lua legatura cu sora…