Vești rele de la meteorologi - Scad temperaturile, se menține instabilitatea atmosferică - Risc crescut de inundații Meteorologul ANM Alina Șerban a vorbit la Realitatea PLUS despre prognoza pentru zilele urmatoare dar și pentru astazi. Temperaturile vor incepe sa scada, se menține cantitatea mare de ploi și crește riscul de inundații:"Și pe parcursul zilei de azi vom avea instabilitate atmosferica deosebit de accentuata, se vor semnala averse torențiale, descarcari electrice, grindina, descarcari electrice, cantitați de apa insemnate, 20-30l pe metru patrat. Fenomenele specifice instabilitații vor fi mai intense in aceasta dupa amiaza și nopții care urmeaza. Se va menține gradul instabilitații din atmosfera… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

