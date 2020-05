Vesti proaste si de la FMI: Economia Romaniei va avea o contractie de 5% in 2020. Ne asteapta o crestere exploziva a somajului

Stiri pe aceeasi tema

- Economia Romaniei va inregistra o scadere semnificativa, de 6% in 2020, dupa mai multi ani de crestere robusta, in timp ce deficitul guvernamental este preconizat sa ajunga pana la 9,2% din PIB in acest an, potrivit previziunilor economice de primavara, publicate ieri de Comisia Europeana (CE) si preluate…

- „Economia Romaniei va ieși din aceasta criza mai bine decat ne așteptam. Se vede deja ca in aprilie firmele platesc taxele. 90% din firmele din Rominia sunt IMM-uri, iși fac reconversia, produc maști, biocide, ventilatoare, au raspuns foarte bine și am incredere in economia romaneasca ca va fi mult…

- Criza generata de coronavirus va duce economia Uniunii Europene si a zonei euro intr-o recesiune adanca anul acesta, a anuntat Executivul blocului comunitar intr-un comunicat citat de Bloomberg, potrivit Mediafax.„Impactul direct prin toate canalele este estimat sa reduca cresterea PIB-ului…

- Președintele PE, el insusi in carantina la domiciliu: Europa nu a mai cunoscut o criza atat de dramatica de la sfarsitul celui de-al Doilea Razboi Mondial Europa nu a mai cunoscut o criza atat de dramatica de la sfarsitul celui de-al Doilea Razboi Mondial, dar Uniunea Europeana ia masuri, a declarat…