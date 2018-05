Vești proaste: Scad veniturile la bugetul de stat Veniturile fiscale, cele care asigura peste 80% din bugetul general consolidat, s-au redus in Trimestrul 1 2018 pentru prima data din 2010 incoace, an in care economia se afla insa in criza scazand, pentru al doilea an consecutiv: o cadere de 0,8% dupa prabusirea de 7,1% din 2009. Veniturile statului sunt mai mici in Trimestrul 1 cu 4% fata de program. Bugetul trebuia, potrivit programarii, sa colecteze in plus, din TVA, in Trimestrul 1, fata de T1 2017 1,9 miliarde de lei si a adus in plus doar 282 de milioane de lei. Ultima data veniturile fiscale scazusera in 2010, cu 4,9%… Citeste articolul mai departe pe Antena3.ro…

Sursa articol: Antena3.ro

