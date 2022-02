Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina se asteapta la un atac cu tancuri rusesti asupra capitalei Kiev vineri, care ar putea deveni cea mai dura zi a razboiului, a declarat un consilier al ministrului de interne, relateaza Reuters, scrie AGERPRES.

- Guvernul Ucrainei solicita voluntari din mediul hackerilor pentru a ajuta la protejarea infrastructurii critice și pentru a efectua misiuni de spionaj cibernetic impotriva trupelor rusești, potrivit a doua persoane implicate in proiect, citate de Reuters, scrie Mediafax.

- Ministrul ucrainean al Sanatații, Oleh Lyashko, a declarat ca 57 de persoane au fost ucise și 169 ranite joi, dupa ce Rusia a lansat o invazie la scara larga in Ucraina, anunța Reuters, potrivit Mediafax.

- Japonia impune sancțiuni Rusiei din cauza acțiunilor sale in Ucraina, a declarat miercuri premierul Fumio Kishida, calificand acțiunile Moscovei drept o incalcare inacceptabila a suveranitații ucrainene și a dreptului internațional, scrie Reuters, conform Mediafax.

- Ucraina ar putea impune restrictii asupra libertatii de circulatie pentru rezervistii recrutati si ar putea introduce controale asupra documentelor personale, potrivit proiectului textului privind starea de urgenta, transmite miercuri Reuters, informeaza Agerpres.

- Ucraina vede o amenintare in prezenta navelor militare rusesti in apropierea frontierelor ei din Marea Neagra si ii va cere Turciei sa ia in considerare inchiderea pentru Rusia a doua cai navigabile, a declarat miercuri ambasadorul ucrainean la Ankara, Vasil Bodnar, potrivit Reuters.

- Cand președintele rus Vladimir Putin și-a anunțat decizia de a recunoaște ca independente pentru cele doua regiuni separatiste din estul Ucrainei, Turcia, membru NATO și vecina la Marea Neagra, a criticat rapid aceasta mișcare, dar nu a mai anunțat masuri punitive, informeaza Reuters.

- Anuntul retragerii unor trupe rusesti concentrate la frontiera cu Ucraina este un semn bun, a declarat marti, la Moscova, cancelarul german Olaf Scholz, intr-o conferinta de presa comuna cu presedintele rus Vladimir Putin, informeaza AFP si Reuters.