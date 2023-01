Vești proaste pentru turiștii românii care merg în Turcia. A fost introdusă o taxă controversată Incepand din data de 1 ianuarie, 2023, Turcia a impus noua o taxa turistica. Vizitatorii vor urma sa plateasca mai mult decat in 2022. Concret, este vorba despre o taxa suplimentara de 2% in hoteluri, moteluri, sate turistice, pensiuni, precum si pentru circuitele organizate de agentiile de turism, transmite Novinite. Reprezentanții turismului, revoltați de aceasta noua taxa De la aceasta taxa sunt scutiți angajatii misiunilor diplomatice si ai organizatiilor internationale cu statut diplomatic, informeaza Agerpres. Decizia privind taxa turistica a fost adoptata in 2019, dar implementarea a fost… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

