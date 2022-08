Stiri pe aceeasi tema

- Dupa canicula, vine potopul, conform meteorologilor Administrației Naționale de Meteorologie. A fost emis cod portocaliu de vijelii si grindina. Canicula este prezenta in sudul și sud-estul țarii, iar in București este așteptata o temperatura de 40 de grade Celsius. Prognoza meteo ANM 9 august 2022.…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau care intentioneaza sa calatoreasca in Republica Elena ca Serviciul local de Meteorologie a emis o prognoza de canicula, cu temperaturi de pana la 40-42 de grade Celsius, pentru intreg teritoriul Greciei, incepand…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau care intenționeaza sa calatoreasca in Republica Elena ca Serviciul Național de Meteorologie (EMY) a emis o avertizare de fenomene meteo extreme, care se vor inregistra pana la data de 10 iulie 2022, in special in…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau care intentioneaza sa calatoreasca in Republica Elena ca Serviciul National de Meteorologie EMY a emis o avertizare de fenomene meteo extreme, care se vor inregistra pana la data de 10 iulie 2022, in special in regiunile…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis ca exista o avertizare de fenomene meteo extreme pana duminica, 10 iulie, in special in regiunile din centrul si nordul Greciei. Vor fi ploi abundente, caderi de grindina, descarcari electrice și scaderi ale temperaturii cu 4-6 grade Celsius in nordul Marii Ionice,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau care intentioneaza sa calatoreasca in Grecia ca Serviciul National de Meteorologie (EMY) a emis o avertizare de fenomene meteo extreme, care se vor inregistra pana la data de 10 iulie, in special in regiunile…

- MAE: Atentionare de calatorie pentru romanii care merg in vacanța in Grecia. Precipitatii abundente, grindina si vijelii Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau care intentioneaza sa calatoreasca in Republica Elena ca Serviciul National de Meteorologie…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau care intentioneaza sa calatoreasca in Republica Elena ca Serviciul National de Meteorologie a emis o avertizare de fenomene meteo extreme, care se vor inregistra pana la data de 10 iulie,