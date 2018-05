Vești proaste pentru timișoreni. Cum va fi vremea în următoarele două zile Vești proaste aduse de meteorologi. In urmatoarele doua zile din minivacanța de Rusalii vremea nu va fi prea frumoasa. Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca astazi și maine va ploua. Insa temperaturile vor fi ridicate, astfel ca maximele zilei vor fi de 28 de grade Celsius, in capitala Banatului. Nopțile vor fi destul de racoroase, […] Articolul Vești proaste pentru timișoreni. Cum va fi vremea in urmatoarele doua zile a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

