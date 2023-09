Veşti proaste pentru şoferi: vor rămâne şi pe drumuri, şi buni de plată. Ce le pregăteşte Guvernul Un proiect al Guvernului prevede ca șoferii vor fi obligați sa plateasca intervențiile autoritaților, daca circula pe drumuri inchise temporar sau daca circula fara anvelope de iarna pe sectoarele de drum unde acestea sunt obligatorii și au nevoie de asistența. Guvernul a modificat de curand ordonanța privind regimul drumurilor pentru a-i descuraja pe șoferii indisciplinați. […] The post Vesti proaste pentru soferi: vor ramane si pe drumuri, si buni de plata. Ce le pregateste Guvernul first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

