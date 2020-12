Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au depistat, in perioada 7-13 decembrie, 688 de soferi in timp ce se aflau sub influenta bauturilor alcoolice, iar 19 sub influenta substantelor psihoactive, in cadrul unei actiuni a Directiei Rutiere din Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR) pentru prevenirea accidentelor rutiere…

- Politistii rutieri au efectuat actiuni pentru reducerea accidentelor rutiere in care au fost implicate autovehicule destinate transportului public de persoane. Au fost verificate 34.709 autovehicule si au fost aplicate 18.473 sanctiuni contraventionale. Politistii rutieri desfasoara, la nivel national,…

- Politistii din Salaj au continuat si la sfarsitul saptamanii trecute activitatile de supraveghere a traficului rutier, context in care au constatat mai multe infractiuni de conducere sub influența bauturilor alcoolice . Cinci dosare penale au fost intocmite si noua sanctiuni contraventionale au fost…

- Inspectoratul General al Poliției Romane a anunțat ca, in perioada iunie-august 2020, polițiștii de la autostrazi au efectuat controale zilnice pentru depistarea "celor care pun in pericol siguranța circulației prin incalcarea normelor legale". Potrivit IGPR, polițiștii au aplicat peste 15.000 de sancțiuni…

- Vara aceasta, numarul accidentelor rutiere produse pe autostrazi a scazut cu 43%, al persoanelor decedate in astfel de accidente cu 47% și al raniților cu 46%. „In perioada iunie – august 2020, polițiștii de la autostrazi au continuat acțiunile pentru prevenirea accidentelor rutiere, fiind…

- 30 de soferi au fost prinsi drogați in aceasta vara conducand pe autostrazi. Numarul accidentelor produse pe autostrazi a scazut cu 43%, iar cel al persoanelor decedate in astfel de accidente cu 47%.Polițiștii Brigazii Autostrazi din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca,…

- In perioada 25-28.09.2020, cadrele Serviciului Rutier si cele ale formatiunilor de profil din teritoriu, au organizat si executat pe raza de competenta actiuni specifice pe linia depistarii si sanctionarii conducatorilor auto care conduc autovehicule dupa ce au consumat bauturi alcoolice. Au fost testați…

- Ziarul Unirea Val de infracțiuni rutiere in județul Alba. Trei șoferi depistați, conducand sub influența bauturilor alcoolice, cea mai mare alcoolemie, 1,16 mg/l Polițiștii rutieri au depistat, in acest weekend, trei șoferi, care conduceau, aflandu-se sub influența bauturilor alcoolice. Cea mai mare…