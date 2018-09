Vesti proaste pentru soferi! Ce se intampla daca sunteti prinsi cu aceste obiecte in masina Legislatia rutiera este extrem de dura pentru soferii care au aceste obiecte in masina Soferii care obisnuiesc sa circule cu masini care au lipite pe geamuri sau pe parbriz diverse accesorii care pot reduce vizibilitatea soferului in timpul mersului, risca amenzi de pana la 3000 de lei. Legislatia actuala spune ca: aplicarea de afise, reclame publicitare, inscrisuri sau accesorii pe parbriz, luneta sau geamurile laterale care restrang sau estompeaza vizibilitatea” reprezinta o contraventie incadrata in clasa a IV-a de sanctiuni. In clasa a IV-a de infractiuni amenzile sunt cuprinse intre noua… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

