- Meteorologii au emis avertizari nowcasting, potrivit carora trei judete din tara se afla in aceasta dimineata sub avertizare cod galben de vant puternic. Reprezentanții de la Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) nu exclud ca ele sa fie prelungite. In localitatile din trei judete din tara: Sibiu,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri, o atentionare nowcasting cod galben de vreme rea, valabila pentru mai multe judete din tara. Se vor semnala frecvente descarcari electrice, averse de ploaie și intensificari de scurta durata ale vantului.

- Valorile medii de temperatura prognozate de meteorologi pentru lunile aprilie si mai vor fi, in general, in apropierea mediilor climatologice ale perioadei si doar in cateva regiuni sub medii, iar pentru luna iunie acestea vor fi in jurul normelor, in timp ce precipitatiile se anunta excedentare…

- Dupa ce iarna s-a prelungit pana spre sfarsitul lunii martie, luna aprilie se anunta una ploioasa. Cel putin asa arata prognoza meteo pentru urmatoarele trei luni, publicata vineri de Administratia Nationala de Meteorologie. Pe de alta parte, estimarile mai arata ca vara anului 2018 ar putea fi cea…

- Nu scapam de vremea rea! Administratia Nationala de Meteorologie a transmis o informare de vreme deosebit de rece, precipitatii in general moderate cantitativ si polei, valabila in perioada 21 martie, ora 15:00 – 22 martie, ora 10:00. In intervalul mentionat vremea se va mentine deosebit de rece, cu…

- Deși parea ca primara s-a instalat in forța, meteorologii anunța ca acest lucru se va schimba radical, incepand cu acest weekend. Administrația Naționala de Meteorologie informeaza ca un val de aer polar va traversa Romania in zilele ce urmeaza, aducand temperaturi negative. Vremea se va strica incepand…

- Valul de frig si precipitatiile sub forma de lapovita si ninsoare vor persista in urmatoarele zile in municipiul Bucuresti și in țara, iar temperaturile se vor situa intre minus 15 grade si minus 3 grade Celsius, reiese din prognoza meteo publicata, joi, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- Vremea se va raci semnificativ in urmatoarele zile, in Capitala, temperatura minima va ajunge si la minus 18 grade, vantul se va intensifica si va amplifica senzatia de rece si va ninge, conform prognozei speciale pentru Bucuresti, publicate de Administratia Nationala de Meteorologie.Citeste…