- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a continuat sa urce si a ajuns la 3,14%, cel mai mare nivel din ultimele 5 luni, potrivit datelor publicate, marti, de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Marti, ROBOR la 3 luni a urcat de…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a continuat sa creasca si a ajuns la 3,12%, cel mai mare nivel din ultimele 5 luni, potrivit datelor publicate, luni, de Banca Nationala a Romaniei (BNR), conform News.ro.Citește și: Schimare…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 3,04%, cel mai ridicat nivel din ultimele 5 saptamani, potrivit datelor publicate, marti, de Banca Nationala a Romaniei...

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 3,03%, cel mai mare nivel din ultima luna, potrivit datelor publicate, luni, de Banca Nationala a Romaniei (BNR), potrivit news.ro. Vineri, ROBOR la 3 luni a stagnat la 2,99%. Luni, acest…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut la 3,01%, cel mai mic nivel din ianuarie pana in prezent, dupa potrivit datelor publicate, miercuri, de Banca Nationala a Romaniei (BNR), scrie news.ro.Marti, ROBOR la 3 luni a…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la Post-ul Vești proaste pentru romanii care iau credite. Indicele ROBOR la 3 luni a crescut la 3,07 apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Indicele ROBOR la 3 luni a crescut, ROBOR la 6 luni a stagnat, anunta www.bnr.ro. Marti, ROBOR la 3 luni a scazut la 3,06%. Miercuri, a urcat la 3,07%. Totodata, miercuri, indicele ROBOR la 6 luni a stagnat la 3,12%. Marti, acest indice a scazut la 3,12%, cel mai scazut nivel din 21…

- Indicele de referinta pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, este de 2,66% pe an, acesta fiind calculat ca medie aritmetica a ratelor de dobanda zilnice ale tranzactiilor interbancare din trimestrul II 2019, in crestere fata de cel publicat in urma cu trei luni, de 2,63%,…